Курс доллара на бирже вырос до максимума с апреля 2016 года

Биржевой курс российского рубля в четверг, 23 августа, продолжил снижаться. Американская валюта подорожала до максимума с апреля 2016 года. По состоянию на 12:24 мск, за доллар давали 68,84 рубля — на 81 копейку больше уровня закрытия предыдущей сессии.

Курс евро на Московской бирже также растет. На 12:24 мск евро стоил 79,52 рубля (+62 копейки).