Чувашского активиста обвинили в сотрудничестве с нежелательной организацией из-за вручения букета спикеру местного парламента

В Чебоксарах на активиста «Открытой России» Юрия Сиборова составили протокол об административном правонарушении за то, что он вручил букет желтых тюльпанов спикеру Госсовета Чувашии Валерию Филимонову.

Следствие сочло действия Сидорова публичной акцией, совершенной от имени движения «Открытая Россия». Его обвинили в нарушении статьи 20.33 КоАП РФ.

По словам самого Сидорова, своими действиями он хотел напомнить депутату о вечеринке с участием певицы Наташи Королевой, которая состоялась в марте 2018 года и в которой приняли участие высокопоставленные чебоксарские чиновники. Как отметил активист, на этой вечеринке чиновники вместе с певицей исполняли песню «Желтые тюльпаны»; мероприятие обошлось бюджету в полтора миллиона рублей.