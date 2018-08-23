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Чувашского активиста обвинили в сотрудничестве с нежелательной организацией из-за вручения букета спикеру местного парламента

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21:36, 22 августа 2018
Надежный источник

В Чебоксарах на активиста «Открытой России» Юрия Сиборова составили протокол об административном правонарушении за то, что он вручил букет желтых тюльпанов спикеру Госсовета Чувашии Валерию Филимонову.

Следствие сочло действия Сидорова публичной акцией, совершенной от имени движения «Открытая Россия». Его обвинили в нарушении статьи 20.33 КоАП РФ.

По словам самого Сидорова, своими действиями он хотел напомнить депутату о вечеринке с участием певицы Наташи Королевой, которая состоялась в марте 2018 года и в которой приняли участие высокопоставленные чебоксарские чиновники. Как отметил активист, на этой вечеринке чиновники вместе с певицей исполняли песню «Желтые тюльпаны»; мероприятие обошлось бюджету в полтора миллиона рублей.

Сотрудники ФСБ осмотрели страницу Сидорова в Facebook и сделали вывод, что он дарил цветы депутату от лица британской организации Open Russia Civiс Movement, которая признана нежелательной в России.

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Британские организации Open Russia Civic Movement и OR (Otkrytaya Rossia), связанные с основателем «Открытой России» Михаилом Ходорковским, были признаны в России нежелательными в 2017 году.

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