В Уфе аварийно приземлился самолет с горящим двигателем

Самолет Ту-204 авиакомпании Red Wings совершил аварийную посадку утром 22 августа в аэропорту Уфы из-за возгорания двигателя, сообщает «Интерфакс».

Лайнер, на борту которого находились 202 пассажира, выполнял рейс 808 из Уфы в Сочи. Вскоре после взлета у самолета загорелся левый двигатель, после чего экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета.

Самолет совершил посадку в 5:06 по местному времени, после чего все пассажиры были эвакуированы с помощью надувных трапов. Пострадавших в результате инцидента нет.

Аварийный самолет отстранен от дальнейших полетов. Пассажиры рейса будут отправлены в Сочи на резервном самолете, который прибудет из московского аэропорта «Домодедово».

Аэропорт Уфы после инцидента работает в штатном режиме.