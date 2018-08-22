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В Уфе аварийно приземлился самолет с горящим двигателем

Интерфакс
05:20, 22 августа 2018
Надежный источник

Самолет Ту-204 авиакомпании Red Wings совершил аварийную посадку утром 22 августа в аэропорту Уфы из-за возгорания двигателя, сообщает «Интерфакс».

Лайнер, на борту которого находились 202 пассажира, выполнял рейс 808 из Уфы в Сочи. Вскоре после взлета у самолета загорелся левый двигатель, после чего экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета.

Самолет совершил посадку в 5:06 по местному времени, после чего все пассажиры были эвакуированы с помощью надувных трапов. Пострадавших в результате инцидента нет.

Аварийный самолет отстранен от дальнейших полетов. Пассажиры рейса будут отправлены в Сочи на резервном самолете, который прибудет из московского аэропорта «Домодедово».

Аэропорт Уфы после инцидента работает в штатном режиме.

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«Полетели в Сочи, на взлете загорелась турбина! Успешно приземлились, скатились по горке. Все быстро потушили. Было страшно, реально».
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