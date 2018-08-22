В Берлине задержали россиянина за подготовку взрыва

В Германии задержали 31-летнего гражданина России Магомеда-Али С. (его фамилия не раскрывается), который собирался совершить преступление с применением взрывчатки. Об этом сообщает генпрокуратура Германии. В ведомстве отметили, что провели обыск в квартире подозреваемого. 23 августа суд рассмотрит вопрос о его аресте.

Россиянина обвиняют в подготовке к акту насилия, угрожающему государству, а также в подготовке к взрыву. По версии прокуратуры, россиянин и человек по имени Клемент Б. в октябре 2016 года собирались устроить взрыв в неустановленном месте в Германии. Известно, что в своей квартире они хранили взрывчатое вещество . Их планам помешала превентивная акция полиции в отношении Магомеда-Али.

Опасаясь обыска в квартире, мужчины разделились — Магомед-Али остался в Берлине, а его сообщник в конце октября 2016 года переехал во Францию. В апреле 2017 года Клемента Б. задержали в Марселе вместе с другим сообщником за подготовку взрыва.

Обновлено: В подготовке крупного теракта в Германии подозревают исламиста из Чечни, сообщил немецкий журнал Der Spiegel, не указывая источник информации.