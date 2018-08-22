Уральская чиновница пожаловалась в Роскомнадзор на новость о том, что ей вручили грамоту
Заведующая отделом организационно-кадровой работы администрации Карпинска (Свердловская область) Юлия Пузачева пожаловалась в Роскомнадзор на издание «Вечерний Карпинск» из-за опубликованной там новости, что чиновница получила грамоту.
Новость о том, что Пузачевой вручили грамоту законодательного собрания Свердловской области, была опубликована в июне — она содержала краткую биографию чиновницы и ее фото. Новость набрала несколько десятков комментариев, в некоторых из них выражались сомнения, что Пузачева заслужила грамоту.
Чиновница написала жалобу в Роскомнадзор, после чего ведомство потребовало от редакции «Вечернего Карпинска» пояснить, откуда были получены данные о биографии Пузачевой и ее фото. Издание сообщило, что взяло их из открытых источников и предоставило Роскомнадзору соответствующие свидетельства.
Редакция связала жалобу чиновницы с тем, что ей не понравились комментарии к новости про грамоту. Журналисты также отметили, что биография Пузачевой впервые была опубликована в «Вечернем Карпинске» в 2016 году, и тогда жалоб со стороны женщины не последовало.
Но почему Юлия Викторовна вдруг решила это оспорить? Скорее всего, обиделась на слова горожан, которые считают, что Пузачева еще слишком молода для получения такой награды и пока что ее не заслужила. Допускаем, что Юлии Викторовне неприятно было читать, что думают о городских чиновниках и о ней, в частности, рядовые горожане, но, извините, подался в администрацию работать — будь добр, прими тот факт, что отныне ты — человек публичный.