Уральская чиновница пожаловалась в Роскомнадзор на новость о том, что ей вручили грамоту

Заведующая отделом организационно-кадровой работы администрации Карпинска (Свердловская область) Юлия Пузачева пожаловалась в Роскомнадзор на издание «Вечерний Карпинск» из-за опубликованной там новости, что чиновница получила грамоту.

Новость о том, что Пузачевой вручили грамоту законодательного собрания Свердловской области, была опубликована в июне — она содержала краткую биографию чиновницы и ее фото. Новость набрала несколько десятков комментариев, в некоторых из них выражались сомнения, что Пузачева заслужила грамоту.

Чиновница написала жалобу в Роскомнадзор, после чего ведомство потребовало от редакции «Вечернего Карпинска» пояснить, откуда были получены данные о биографии Пузачевой и ее фото. Издание сообщило, что взяло их из открытых источников и предоставило Роскомнадзору соответствующие свидетельства.

Редакция связала жалобу чиновницы с тем, что ей не понравились комментарии к новости про грамоту. Журналисты также отметили, что биография Пузачевой впервые была опубликована в «Вечернем Карпинске» в 2016 году, и тогда жалоб со стороны женщины не последовало.