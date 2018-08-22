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Присяжные признали Пола Манафорта виновным в финансовых преступлениях

Fox News
21:40, 21 августа 2018
Надежный источник

Коллегия присяжных признала бывшего главу предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта виновным по восьми из 18 пунктов обвинения.

Присяжные сочли вину Манафорта доказанной в пяти эпизодах уклонения от уплаты налогов, сокрытии сведений о зарубежном счете и двух эпизодах банковских операций. По остальным десяти пунктам присяжные не смогли прийти к единогласному решению. 

Приговор Манафорту судья огласит позднее.

Пол Манафорт — один из главных фигурантов расследования спецпрокурора Мюллера о связях окружения президента США Дональда Трампа с Россией и предполагаемом вмешательстве в американские выборы.
Финансовые махинации Манафорта напрямую не связаны с выборами, однако о них стало известно в результате деятельности комиссии Мюллера.
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