Присяжные признали Пола Манафорта виновным в финансовых преступлениях

Присяжные сочли вину Манафорта доказанной в пяти эпизодах уклонения от уплаты налогов, сокрытии сведений о зарубежном счете и двух эпизодах банковских операций. По остальным десяти пунктам присяжные не смогли прийти к единогласному решению.

Коллегия присяжных признала бывшего главу предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта виновным по восьми из 18 пунктов обвинения.

Пол Манафорт — один из главных фигурантов расследования спецпрокурора Мюллера о связях окружения президента США Дональда Трампа с Россией и предполагаемом вмешательстве в американские выборы.

Финансовые махинации Манафорта напрямую не связаны с выборами, однако о них стало известно в результате деятельности комиссии Мюллера.