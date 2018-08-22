Пенсионерку на Урале обвинили в организации несогласованной акции. Она позвала соседей встретиться с журналистами

На 63-летнюю жительницу села Покровское (под Нижним Тагилом) Ирину Куценок завели административное дело за «нарушение установленного порядка проведения собрания или митинга» (часть 2 статьи 20.2 КоАП).

Поводом стало то, что женщина сообщила местным жителям о приезде съемочной группы телеканала «Вести Урал», передает новостное агентство Нижнего Тагила «Между строк».

В селе Покровское уже два месяца нет горячей воды, поэтому Куценок обратилась за помощью к журналистам. Узнав о том, что съемочная группа приедет 1 августа, она расклеила на подъездах объявления и предложила жителям собраться у клуба.

После этого глава местной администрации Марина Сельская, как утверждает пенсионерка, написала на нее заявление в полицию.

Слушание дела Ирины Куценок назначено на 30 августа. По этой статье ей может грозить штраф до 30 тысяч рублей, 50 часов обязательных работ или административный арест до 10 суток.