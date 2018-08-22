Что вы знаете про историю авто?Партнерский тест

Пенсионерку на Урале обвинили в организации несогласованной акции. Она позвала соседей встретиться с журналистами

Между строк
12:21, 22 августа 2018
Надежный источник

На 63-летнюю жительницу села Покровское (под Нижним Тагилом) Ирину Куценок завели административное дело за «нарушение установленного порядка проведения собрания или митинга» (часть 2 статьи 20.2 КоАП).

Поводом стало то, что женщина сообщила местным жителям о приезде съемочной группы телеканала «Вести Урал», передает новостное агентство Нижнего Тагила «Между строк».

В селе Покровское уже два месяца нет горячей воды, поэтому Куценок обратилась за помощью к журналистам. Узнав о том, что съемочная группа приедет 1 августа, она расклеила на подъездах объявления и предложила жителям собраться у клуба.

После этого глава местной администрации Марина Сельская, как утверждает пенсионерка, написала на нее заявление в полицию.

Слушание дела Ирины Куценок назначено на 30 августа. По этой статье ей может грозить штраф до 30 тысяч рублей, 50 часов обязательных работ или административный арест до 10 суток.

новости

«Умри до пенсии, товарищ, спаси бюджет своей страны». Сергей Миронов стихами комментирует пенсионную реформу

1 минута

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы