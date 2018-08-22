Российская теннисистка Мария Шарапова вернулась в рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок мира, который ежегодно составляет журнал Forbes.

Шарапова заняла в рейтинге пятое место с годовым доходом 10,5 миллиона долларов. Как отмечает Forbes, миллион долларов из этой суммы составили призовые, остальное теннисистка заработала на рекламных контрактах.

Первую строчку рейтинга занимает теннисистка Серена Уильямс, чей доход за год составил 18,1 миллиона долларов. Также в пятерку самых высокооплачиваемых спортсменок вошли теннисистки Каролина Возняцки (13 миллионов долларов), Слоан Стивенс (11,2 миллиона) и Гарбинье Мугуруса (11 миллионов).