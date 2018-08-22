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Грузия подала в ЕСПЧ третий иск к России

Министерство юстиции Грузии
10:46, 22 августа 2018
Надежный источник

Министерство юстиции Грузии подало в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) новый иск против России.

Иск подан из-за «административной практики массового преследования, задержаний и убийств» грузинского населения в Абхазии и Южной Осетии, которые Грузия считает территориями под российской оккупацией.

В частности, грузинский Минюст упоминает смерть гражданина Грузии Арчила Татунашвили. Он погиб в феврале 2018 года после задержания южноосетинскими спецслужбами, которые заподозрили его в диверсионной деятельности. Власти Южной Осетии заявили, что Татунашвили оказал сопротивление при конвоировании и упал с лестницы; в Грузии считают, что Татунашвили был убит и возлагают ответственность за его смерть на Россию.

«Несмотря на то, что преступления совершены на оккупированных территориях Грузии, прокуратура Грузии не имеет возможности расследовать все обстоятельства и наказать всех виновных», — говорится в заявлении Минюста Грузии.

Министерство юстиции Грузии
Ранее Грузия подала к России два иска в ЕСПЧ. Первый из них касался депортации грузин из РФ в 2006 году; ЕСПЧ признал нарушение прав депортированных граждан. Второй иск был подан в 2008 году в связи с боевыми действиями в Южной Осетии; разбирательство по этому делу еще не завершилось.
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