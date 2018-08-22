Грузия подала в ЕСПЧ третий иск к России

Министерство юстиции Грузии подало в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) новый иск против России.

Иск подан из-за «административной практики массового преследования, задержаний и убийств» грузинского населения в Абхазии и Южной Осетии, которые Грузия считает территориями под российской оккупацией.

В частности, грузинский Минюст упоминает смерть гражданина Грузии Арчила Татунашвили. Он погиб в феврале 2018 года после задержания южноосетинскими спецслужбами, которые заподозрили его в диверсионной деятельности. Власти Южной Осетии заявили, что Татунашвили оказал сопротивление при конвоировании и упал с лестницы; в Грузии считают, что Татунашвили был убит и возлагают ответственность за его смерть на Россию.