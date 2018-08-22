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Более 200 «Свидетелей Иеговы» из России попросили убежище в Финляндии. Некоторые уже получили отказ

Aamulehti
08:07, 22 августа 2018
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Более 200 членов организации «Свидетели Иеговы», которая в России признана экстремистской и запрещена, попросили убежища в Финляндии. Только с начала 2018 года в страну прибыли около 100 членов этой организации.

Пока, сообщил финской газете Aamulehti представитель миграционной службы Юха Симиля, рассмотрены около 10 обращений и по большинству из них принято решение об отказе в убежище.

Некоторые отказы обжалованы в суде, рассказал Симиля. В одном из случаев суд уже подтвердил решение миграционной службы.

Финские власти считают, что в России «нет систематического преследования всех „Свидетелей Иеговы“», сообщил собеседник издания, добавив, что каждое обращение тем не менее рассматривается индивидуально.

Верховный суд РФ в апреле 2017 года признал «Управленческий центр Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией, запретив ее деятельность на территории страны. Минюст счел, что организация распространяла экстремистскую литературу.
Помимо «Управленческого центра Свидетелей Иеговы» в России зарегистрированы и местные организации «Свидетелей Иеговы», которые также попадают в экстремистские списки.
Члены организации жаловались «на травлю и преследование» в СПЧ при президенте РФ, а также в Европейский суд по правам человека.
«Радио Свобода» в середине августа опубликовало репортаж из финского лагеря для беженцев в Коннунсуо, где живет почти половина попросивших убежище «Свидетелей Иеговы» из России. Собеседники издания тогда жаловались на то, что финские власти, по их мнению, затягивают процесс рассмотрения прошений об убежище.

Запрет «Свидетелей Иеговы»

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