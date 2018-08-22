Более 200 «Свидетелей Иеговы» из России попросили убежище в Финляндии. Некоторые уже получили отказ

Более 200 членов организации «Свидетели Иеговы», которая в России признана экстремистской и запрещена, попросили убежища в Финляндии. Только с начала 2018 года в страну прибыли около 100 членов этой организации.

Пока, сообщил финской газете Aamulehti представитель миграционной службы Юха Симиля, рассмотрены около 10 обращений и по большинству из них принято решение об отказе в убежище.

Некоторые отказы обжалованы в суде, рассказал Симиля. В одном из случаев суд уже подтвердил решение миграционной службы.

Финские власти считают, что в России «нет систематического преследования всех „Свидетелей Иеговы“», сообщил собеседник издания, добавив, что каждое обращение тем не менее рассматривается индивидуально.