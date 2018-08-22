Биржевой курс евро поднялся до 79 рублей

Доллар на Московской бирже торгуется возле отметки 68 рублей, прибавив около 70 копеек.

По сравнению с закрытием предыдущей сессии, евро подорожал на 1 рубль 15 копеек.

Курс европейской валюты на торгах на Московской бирже достиг 79 рублей. Предыдущий раз евро торговался у этой отметки 11 апреля.

Рубль значительно подешевел в первой половине августа. Биржевые аналитики связывали снижение курса российской валюты с рядом факторов, в первую очередь, с ожиданием новых американских санкций.

Ограничительные меры в отношении России из-за США, как было объявлено, введут с 22 августа. Санкции предусматривают запрет на продажу в РФ продукции двойного назначения.

Еще один пакет санкций в отношении России находится на рассмотрении в американском Конгрессе.