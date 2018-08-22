Адвокат Майкл Коэн признался в преступных действиях по поручению Трампа

Бывший адвокат президента США Майкл Коэн признался, что по поручению Дональда Трампа участвовал в организации выплат за молчание двум женщинами, с которым у его клиента были отношения. Об этом в твиттере заявил защитник Коэна Лэнни Дэвис.

Как сообщает CNN, Коэн 21 августа сдался ФБР и пошел на сделку со следствием. Он был доставлен в суд в Нью-Йорке, где признал себя виновным по восьми эпизодам обвинения, в том числе в нарушении правил финансирования политических кампаний.

Коэн признал, что по указанию «кандидата на федеральный пост» скрывал информацию, которая могла бы повредить его клиенту. В суде Коэн не назвал фамилию Трампа, но, как отмечает CNN, в судебных документах он упоминается как «гражданин номер один», к январю 2017 года ставший президентом США.

Приговор по делу Коэна будет оглашен 12 декабря, сообщает Associated Press. Адвокату грозит от четырех до пяти лет тюрьмы.