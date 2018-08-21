Сборник хитов Eagles стал самым продаваемым альбомом всех времен в США. Он обогнал «Thriller» Майкла Джексона

Сборник лучших песен группы Eagles, «Their Greatest Hits 1971-1975», выпущенный в 1976 году, стал самым продаваемым альбомом всех времен в США. Как свидетельствуют новые данные Американской ассоциации звукозаписывающих компаний (RIAA), его продажи достигли 38 миллионов копий.

В списке самых продаваемых альбомов сборник хитов Eagles обогнал «Thriller» 1982 года, который с момента выхода был продан в количестве 33 миллиона копий.

RIAA подсчитывает данные по продажам отдельных альбомов раз в несколько лет — для хитов Eagles в последний раз подсчеты делались в 2006 году, тогда у альбома было 29 миллионов проданных копий. Результат «Thriller» считали в 2017 году.