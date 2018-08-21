Полиция будет платить информаторам до 10 миллионов рублей

Минюст утвердил приказ МВД о выплатах информаторам, сообщает «Коммерсант». Официально документ пока не опубликован.

За помощь в раскрытии преступлений и поимке преступников предусмотрено от 50 тысяч до 10 миллионов рублей. Объявления о поиске информации с указанием суммы вознаграждения будут публиковаться на сайте МВД и в СМИ.

Деньги могут быть выплачены как наличными, так и зачислены на счет в банке. При этом в первом случае информатор будет обязан написать расписку.