Полиция будет платить информаторам до 10 миллионов рублей
Минюст утвердил приказ МВД о выплатах информаторам, сообщает «Коммерсант». Официально документ пока не опубликован.
За помощь в раскрытии преступлений и поимке преступников предусмотрено от 50 тысяч до 10 миллионов рублей. Объявления о поиске информации с указанием суммы вознаграждения будут публиковаться на сайте МВД и в СМИ.
Деньги могут быть выплачены как наличными, так и зачислены на счет в банке. При этом в первом случае информатор будет обязан написать расписку.
«Чтобы гарантированно получить причитающуюся сумму, гражданин, обладающий ценной для полиции информацией, должен зафиксировать свое обращение через 02 или 112, иначе звонок легко могут трактовать как анонимный. После этого нужно явиться в подразделение полиции и дать соответствующее объяснение и еще более желательно получить расписку официального лица о предоставленной информации», — рекомендовал <…> председатель координационного совета Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин.