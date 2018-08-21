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Обвиняемый в мошенничестве бывший адвокат Трампа заключил сделку со следствием

NBC News
18:56, 21 августа 2018
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Бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн, обвиняемый в мошенничестве при уплате налогов, заключил сделку со следствием. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на многочисленные источники, знакомые с ходом дела. 

Детали сделки пока неясны. Как отмечает NBC, она может включать в себя обязательство Коэна сотрудничать со следствием по другим делам, например, дачу показаний прокурору Роберту Мюллеру по делу о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы.

Американские СМИ называют Коэна одним из наиболее приближенных к Трампу людей. Адвокат представлял интересы президента США до апреля 2018 года. Он, в частности, платил женщинам, с которыми у Трампа была связь, в том числе порноактрисе Сторми Дэниэлс, деньги за молчание.
Коэна подозревают в уклонении от уплаты налогов с таксомоторного бизнеса, которым владеет его семья, а также в искажении стоимости активов, под залог которых он брал многомиллионные кредиты.
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