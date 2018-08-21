Обвиняемый в мошенничестве бывший адвокат Трампа заключил сделку со следствием

Бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн, обвиняемый в мошенничестве при уплате налогов, заключил сделку со следствием. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на многочисленные источники, знакомые с ходом дела.

Детали сделки пока неясны. Как отмечает NBC, она может включать в себя обязательство Коэна сотрудничать со следствием по другим делам, например, дачу показаний прокурору Роберту Мюллеру по делу о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы.