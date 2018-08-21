Мэрия Кирова запретила проводить шествие с флагами России в День флага России

ОВД-Инфо
11:55, 21 августа 2018
Надежный источник

Администрация Кирова отказалась согласовывать митинг и шествие в День государственного флага РФ, который отмечают 22 августа. Об этом «ОВД-Инфо» сообщил организатор акции Вадим Ананьин.

В ответе мэрии сказано, что маршрут шествия пролегает рядом с образовательными, медицинскими и спортивными организациями. Однако областной закон и постановление администрации Кирова запрещает проводить акции на расстоянии 100 метров от школ, детсадов, вузов и стадионов, говорится в ответе мэрии, который опубликовало кировское издание Newsler.ru.

Руководство города не предложило организаторам митинга и шествия альтернативных площадок. Организаторы обжаловали отказ в суде, иск будет рассмотрен 21 августа. Если суд не поддержит активистов, они намерены провести акцию без согласования с администрацией.

Организаторы собирались пройти шествием по аллее Октябрьского проспекта Кирова, держа в руках только российские флаги, без транспарантов и аппаратуры.

День государственного Флага России отмечают 22 августа, начиная с 1994 года.

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