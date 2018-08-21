Голодовка Олега Сенцова не является эффективным способом отстаивания своих прав. Об этом заявил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников. По мнению правозащитника, таким образом заключенный только вредит своему здоровью, но «нужно понимать, что в данном случае он идет на принцип».

«100 дней голодовки — это очень сложно, он, конечно, должен употреблять смеси, иначе бы уже скончался. У Федеральной службы исполнения наказаний есть свой регламент, и если его жизни будет угрожать опасность, то его будут кормить принудительно», — цитирует слова Мельникова «Интерфакс».