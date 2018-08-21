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Бывший глава РЖД Владимир Якунин получил немецкую рабочую визу

Deutsche Welle
15:21, 21 августа 2018
Надежный источник

Бывший глава ОАО «Российские железные дороги» Владимир Якунин, получил визу категории «D», которая дает возможность жить и работать в Германии, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на немецкий МИД.

Якунин — сооснователь Института «Диалог цивилизаций», находящегося в Берлине. Как написал представитель руководства «Диалога цивилизаций» Григорий Левченко: «Получение визы, позволяющей работать в стране, где расположен главный офис вашей организации — нормальный рабочий процесс».

Якунин, возглавлявший РЖД до 2015 года, находится под санкциями США, введенными из-за присоединения Крыма к РФ и роли Москвы в украинском кризисе.

В европейский санкционный список бывший руководитель РЖД не входит. В МИД Германии подчеркнули, что при решении о выдаче виз учитываются только правовые рамки ЕС.

Владимир Якунин возглавлял «РЖД» с 2005 по 2015 годы. Считается, что он входит в близкий круг президента РФ Владимира Путина.
Фотографию Якунина в посольстве Германии 20 августа опубликовал в фейсбуке муниципальный депутат в Марьиной Рощи Дмитрий Клочков.
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