Адвокат Харви Вайнштейна обвинил Азию Ардженто в лицемерии после статьи о том, что она совратила несовершеннолетнего
Адвокат продюсера Харви Вайнштейна Бенджамин Брафман обвинил в лицемерии актрису Азию Ардженто, ранее рассказавшую о сексуальном насилии со стороны Вайнштейна.
Заявление Брафмана последовало за статьей The New York Times о том, что Ардженто в прошлом сама совратила несовершеннолетнего актера Джимми Беннетта.
Брафман заявил, что история с Беннеттом говорит о «двуличном поведении» Ардженто и должна продемонстрировать, «как плохо были проверены» обвинения против Вайнштейна.
Возможно, самым вопиющим является [то, что одновременно с работой над досудебным соглашением с Беннеттом] Ардженто выступила в первых рядах тех, кто осуждает господина Вайнштейна — даже несмотря на то, что ее сексуальные отношения с господином Вайнштейном начались как отношения между двумя взрослыми людьми по обоюдному согласию и длились более четырех лет (англ. яз.).