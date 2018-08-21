Адвокат Харви Вайнштейна обвинил Азию Ардженто в лицемерии после статьи о том, что она совратила несовершеннолетнего

Deadline
09:34, 21 августа 2018
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Адвокат продюсера Харви Вайнштейна Бенджамин Брафман обвинил в лицемерии актрису Азию Ардженто, ранее рассказавшую о сексуальном насилии со стороны Вайнштейна.

Заявление Брафмана последовало за статьей The New York Times о том, что Ардженто в прошлом сама совратила несовершеннолетнего актера Джимми Беннетта.

Брафман заявил, что история с Беннеттом говорит о «двуличном поведении» Ардженто и должна продемонстрировать, «как плохо были проверены» обвинения против Вайнштейна.

Возможно, самым вопиющим является [то, что одновременно с работой над досудебным соглашением с Беннеттом] Ардженто выступила в первых рядах тех, кто осуждает господина Вайнштейна — даже несмотря на то, что ее сексуальные отношения с господином Вайнштейном начались как отношения между двумя взрослыми людьми по обоюдному согласию и длились более четырех лет (англ. яз.).

Deadline
В октябре 2017 года Азия Ардженто одной из первых рассказала журналу New Yorker о насилии со стороны Харви Вайнштейна. После этого актриса стала активисткой кампании против насилия и домогательств #MeToo.
The New York Times сообщил, что в 2013 году Ардженто совратила актера Джимми Беннетта, которому на тот момент было 17 лет. После выступлений Ардженто против Вайнштейна и старта кампании #MeToo Беннетт подал на актрису в суд. Она согласилась заплатить ему 380 тысяч долларов в рамках досудебного соглашения.

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