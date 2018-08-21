Адвокат Харви Вайнштейна обвинил Азию Ардженто в лицемерии после статьи о том, что она совратила несовершеннолетнего

Адвокат продюсера Харви Вайнштейна Бенджамин Брафман обвинил в лицемерии актрису Азию Ардженто, ранее рассказавшую о сексуальном насилии со стороны Вайнштейна.

Заявление Брафмана последовало за статьей The New York Times о том, что Ардженто в прошлом сама совратила несовершеннолетнего актера Джимми Беннетта.

Брафман заявил, что история с Беннеттом говорит о «двуличном поведении» Ардженто и должна продемонстрировать, «как плохо были проверены» обвинения против Вайнштейна.