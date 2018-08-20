В Ульяновской области завели дело из-за фотографии губернатора с «гитлеровскими усами»

Правоохранительные органы Ульяновской области возбудили дело об оскорблении представителя власти (ст. 319 УК РФ) из-за фотографии главы региона Сергея Морозова с пририсованными в фотошопе «гитлеровскими усами».

Такая фотография, по данным источников «Интерфакса», в мае была продемонстрирована на одном из митингов КПРФ, а затем распространилась в соцсетях.

В рамках дела у активистов регионального отделения КПРФ были проведены следственные мероприятия, рассказали собеседники агентства, не став уточнять подробности.

В пресс-службе губернатора Ульяновской области, в свою очередь, сообщили, что Морозов просил правоохранительные органы провести проверку в связи с публикацией в соцсетях карикатуры на него.