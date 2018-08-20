Росстандарт предложил сотрудникам общежитий будить студентов по утрам

Росстандарт разработал требования к условиям проживания в студенческих общежитиях, сообщают «Известия» со ссылкой на текст документа.

Новый ГОСТ, в частности, предполагает введение в общежитиях услуги «утренняя побудка» для студентов. Газета не уточняет, будет ли эта услуга платной.

Кроме того, согласно ГОСТу, комнаты в общежитиях должны быть рассчитаны не более чем на четырех студентов, а на десятерых человек должен приходиться как минимум один санузел. Коридоры и санузлы общежитий рекомендуется убирать не реже раза в день, а менять постельное белье — раз в неделю.

Документ вступит в силу с марта 2019 года.