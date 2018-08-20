Росстандарт предложил сотрудникам общежитий будить студентов по утрам

Известия
06:22, 20 августа 2018
Требует подтверждения

Росстандарт разработал требования к условиям проживания в студенческих общежитиях, сообщают «Известия» со ссылкой на текст документа.

Новый ГОСТ, в частности, предполагает введение в общежитиях услуги «утренняя побудка» для студентов. Газета не уточняет, будет ли эта услуга платной.

Кроме того, согласно ГОСТу, комнаты в общежитиях должны быть рассчитаны не более чем на четырех студентов, а на десятерых человек должен приходиться как минимум один санузел. Коридоры и санузлы общежитий рекомендуется убирать не реже раза в день, а менять постельное белье — раз в неделю. 

Документ вступит в силу с марта 2019 года.

Утренняя побудка — необходимая услуга, студенты действительно часто пропускают первую пару или опаздывают на нее из-за того, что не могут проснуться, отметил декан факультета социологии и политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов. По его словам, эта проблема нервирует как преподавателей, так и руководство факультетов.

Известия
Согласно закону о стандартизации, ГОСТы в России применяются на добровольной основе.
новости

Владимир Путин на свадьбе министра иностранных дел Австрии

1 минута

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы

партнерский материал

Как много россиян хотят сделать ремонт в этом году? В одной картинке