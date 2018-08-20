Родители неизлечимо больных детей попросили Путина помочь с лекарствами

Детский хоспис "Дом с маяком"
08:55, 20 августа 2018
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Родители неизлечимо больных детей и детей с эпилепсией, а также сотрудники служб паллиативной помощи подписали открытое обращение к президенту РФ Владимиру Путину. Они попросили обеспечить детей лекарствами, которые не зарегистрированы в России.

В России не доступны препараты, необходимые для лечения боли и судорог у детей, сказано в обращении. Так, в стране не зарегистрированы и не производятся диазепам в микроклизмах и еще более 10 лекарств.

Авторы письма отмечают, что в России нет системы учета, позволяющей определить, сколько детей нуждаются в незарегистрированных противоэпилептических препаратах. По оценке главы Минздрава Вероники Скворцовой, по всей стране такие лекарства нужны семи детям. Подписавшие обращение уверяют, что в препаратах нуждаются 23 тысячи детей.

Авторы письма просят Путина создать систему учета нуждающихся в лекарствах, а также создать механизм, позволяющий быстро обеспечить их необходимыми препаратами.

В июне 2018 года полиция возбудила уголовное дело в отношении жительницы Москвы Екатерины Конновой после того, как она попыталась продать диазепам, оставшийся после лечения ее ребенка. По статье 228 УК РФ ей грозило до восьми лет лишения свободы.
Дело Конновой вызвало широкий общественный резонанс, в частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призывал избегать «формального подхода». После проверки МВД закрыло дело.

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