Родители неизлечимо больных детей попросили Путина помочь с лекарствами

Родители неизлечимо больных детей и детей с эпилепсией, а также сотрудники служб паллиативной помощи подписали открытое обращение к президенту РФ Владимиру Путину. Они попросили обеспечить детей лекарствами, которые не зарегистрированы в России.

В России не доступны препараты, необходимые для лечения боли и судорог у детей, сказано в обращении. Так, в стране не зарегистрированы и не производятся в микроклизмах и еще более 10 лекарств.

Авторы письма отмечают, что в России нет системы учета, позволяющей определить, сколько детей нуждаются в незарегистрированных противоэпилептических препаратах. По оценке главы Минздрава Вероники Скворцовой, по всей стране такие лекарства нужны семи детям. Подписавшие обращение уверяют, что в препаратах нуждаются 23 тысячи детей.

Авторы письма просят Путина создать систему учета нуждающихся в лекарствах, а также создать механизм, позволяющий быстро обеспечить их необходимыми препаратами.