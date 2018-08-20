«Левада-центр»: почти половина россиян ничего не знает о вторжении СССР в Чехословакию

The Guardian
06:57, 20 августа 2018
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Почти половина россиян ничего не знает о событиях 1968 года, когда Советский Союз ввел войска в Чехословакию, показал опрос, проведенный «Левада-центром». Среди респондентов в возрасте 18-35 лет только 10% сказали, что знают о случившемся. Выдержки из социологического исследования опубликовала газета The Guardian, в полном объеме итоги опроса представят 20 августа.

Более трети россиян (36%) считают, что Советский Союз «безусловно» или «вероятно» поступил правильно, когда ввел войска в Чехословакию. 45% затруднились оценить правильность действий СССР. В 2003 году, когда социологи проводили похожий опрос, с ответом затруднились 34% респондентов.

Каждый пятый опрошенный (21%) сказал, что во вторжении виноваты страны Запада. Примерно столько же (23%) считают, что войска ввели после попытки переворота, устроенного чехословацкими политиками. 18% уверены, что в 1968 году в Чехословакии восстали против режима, установленного СССР (для сравнения: в 2008 году так считали 31%).

Данные опроса отражают возрождение «пропаганды эпохи Брежнева, стереотипов советского периода», сказал Лев Гудков из «Левада-центра». (англ.яз.)

The Guardian
Войска Организации Варшавского договора вошли в Чехословакию в ночь на 21 августа 1968 года. В страну были введены около 500 тысяч военных и пять тысяч танков, чтобы остановить кампанию либеральных реформ, заявленную как «социализм с человеческим лицом». Во время вторжения погибли более 80 человек, многие из них скончались от огнестрельных ранений, говорилось во внутренних чехословацких документах, опубликованных в конце 1980-х годов.

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