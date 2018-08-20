Композитор пожаловался на шумных строителей, сказав: «Да я вам взорву все к чертовой матери!» На него завели дело о ложном сообщении о теракте

Композитор стал фигурантом уголовного дела из-за фразы «Да я вам взорву все к чертовой матери!». Об этом он сам сообщил «Новой газете».

Орлов проживает в районе станции «Речной вокзал», где возводят элитный жилой комплекс «Фестиваль Парк». Из-за шума композитор не мог работать в домашней студии и несколько раз обращался в полицию. Строительные работы ненадолго прекращались, но затем начинались снова. Тогда он позвонил в отделение еще раз и воскликнул: «Да я вам взорву все к чертовой матери!». После этого к нему приехал наряд полиции и забрал в отдел «Левобережный».

На мужчину завели уголовное дело за ложное сообщение о теракте (часть 1 статьи 207 УК РФ). Ему грозит штраф от 200 до 500 тысяч рублей, ограничение свободы или принудительные работы сроком до трех лет. Дело передано в Головинский районный суд Москвы.