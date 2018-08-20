Британка упала с круизного лайнера в Адриатическое море. Ее спасли через 10 часов

BBC News
06:37, 20 августа 2018
Надежный источник

Гражданку Великобритании, которая упала с круизного лайнера и провела в Адриатическом море 10 часов, спасли в ста километрах от берегов Хорватии.

46-летнюю Кей Лонгстафф доставили в больницу хорватского города Пула, ее жизнь находится вне опасности, сообщает BBC News.

В субботу британка пришла на вечеринку, которая проходила на верхней палубе круизного судна Norwegian Star. Она упала в море около полуночи — как именно это произошло, до конца не ясно.

Другие пассажиры заметили лежавшие на палубе сумочку и паспорт Лонгстафф, после чего подняли тревогу.

В поисках женщины принимали участие береговая охрана, гражданские суда, а также самолет PC-9.

По словам одного из спасателей, чтобы не замерзнуть, Лонгстафф пела, пока находилась в море.

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