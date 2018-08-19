Марию Бутину перевели в новую тюрьму и посадили в одиночную камеру

Посольство России в США
06:24, 19 августа 2018
Надежный источник

Гражданку РФ Марию Бутину, обвиняемую в незаконном лоббировании интересов России в США, вечером 17 августа перевели в новую тюрьму. Теперь она содержится в одиночной камере, сообщили 19 августа в посольстве РФ в США.

Дипломаты рассказали, что Бутину перевели из Вашингтона, где она находилась в заключении с июля, в тюрьму в городе Александрия. Отмечается, что Бутину «этапировали в кандалах» и лишили всех вещей. Российские дипломаты посетили ее в новой тюрьме, после чего направили в Госдепартамент США «демарш с жесткой оценкой неприемлемых методов, применяемых к российской гражданке».

Нас все больше беспокоит ситуация со студенткой М.Бутиной, арестованной американскими властями по явно надуманному обвинению. Ее положение продолжает ухудшаться. Очевидно, что Марию пытаются дополнительными унижениями и психологическим давлением сломить.

Посольство России в США
США обвиняют Марию Бутину в деятельности в качестве иностранного агента без соответствующей регистрации и сговоре с целью продвижения стратегических интересов России в Вашингтоне.
По версии Минюста США, Бутина действовала в сговоре с бывшим российским сенатором, который сейчас занимает высокий пост в Банке России. Предполагается, что это зампред ЦБ Александр Торшин.

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