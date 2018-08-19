Марию Бутину перевели в новую тюрьму и посадили в одиночную камеру

Гражданку РФ Марию Бутину, обвиняемую в незаконном лоббировании интересов России в США, вечером 17 августа перевели в новую тюрьму. Теперь она содержится в одиночной камере, сообщили 19 августа в посольстве РФ в США.

Дипломаты рассказали, что Бутину перевели из Вашингтона, где она находилась в заключении с июля, в тюрьму в городе Александрия. Отмечается, что Бутину «этапировали в кандалах» и лишили всех вещей. Российские дипломаты посетили ее в новой тюрьме, после чего направили в Госдепартамент США «демарш с жесткой оценкой неприемлемых методов, применяемых к российской гражданке».