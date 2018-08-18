В Швейцарии не дали гражданство паре из Северной Африки, отказавшейся пожимать руки людям другого пола на собеседовании

Власти Лозанны отказались дать швейцарское гражданство паре из Северной Африки, которая на собеседовании в комиссии по натурализации не стала отвечать на вопросы людей другого пола и пожимать им руки.

Как пишет BBC News, на собеседовании не обсуждалась религиозная принадлежность супругов, однако, как пишет BBC News, было понятно, что они мусульмане.

Городские власти заявили, что «пара продемонстрировала дискриминационное поведение, выразившееся в отказе отвечать на вопросы людей противоположного пола». «Такой подход — неуважение базовых принципов нашей конституции и основы нашего общества, а именно равноправия мужчин и женщин», — цитирует их заявление сайт Swissinfo.