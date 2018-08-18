Умер бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан

Бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан умер в возрасте 80 лет. Об этом заявили представители фонда его имени.

Denis Balibouse / Reuters / Scanpix / LETA

Кофи Аннан родился в британской колонии Золотой Берег (после обретения независимости — Гана) в 1938 году. Он работал в структурах ООН с начала 1960-х; с 1993-го он отвечал в организации за миротворческие операции, а через три года был избран генсеком ООН, став первым африканцем на этом посту.

В 2001 году Кофи Аннан получил Нобелевскую премию мира за «обновление ООН» и «придание приоритета правам человека», а также был переизбран на второй срок. После ухода с поста генсека ООН в 2007 году Кофи Аннан участвовал в урегулировании конфликта в Кении, а в 2012-м был назначен посланником ООН и Лиги арабских государств по Сирии, но вскоре оставил эту должность.