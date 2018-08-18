Участники Кубанского казачьего хора приехали в Австрию. Выступление казаков называют подарком Путина на свадьбу главы МИД

17 участников государственного Кубанского казачьего хора приехали в Австрию, где президент России Владимир Путин 18 августа главы австрийского МИДа Карин Кнайсль. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».

Согласно обнаруженной изданием госзакупке, музыканты остановились в отеле в нескольких километрах от ресторана, где пройдет свадьба. Поездка обойдется в 1,8 миллиона рублей.

Ранее австрийские СМИ сообщили со ссылкой на источники, что именно выступление казачьего ансамбля будет подарком Владимира Путина на свадьбу Кнайсль. Представители Кубанского казачьего хора отказались рассказать изданию о целях поездки в Австрию, заявив, что «информация в СМИ искажается».