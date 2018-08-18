Участники Кубанского казачьего хора приехали в Австрию. Выступление казаков называют подарком Путина на свадьбу главы МИД

Русская служба "Би-би-си"
06:25, 18 августа 2018
Надежный источник

17 участников государственного Кубанского казачьего хора приехали в Австрию, где президент России Владимир Путин 18 августа посетит свадьбу главы австрийского МИДа Карин Кнайсль. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».

Согласно обнаруженной изданием госзакупке, музыканты остановились в отеле в нескольких километрах от ресторана, где пройдет свадьба. Поездка обойдется в 1,8 миллиона рублей. 

Ранее австрийские СМИ сообщили со ссылкой на источники, что именно выступление казачьего ансамбля будет подарком Владимира Путина на свадьбу Кнайсль. Представители Кубанского казачьего хора отказались рассказать изданию о целях поездки в Австрию, заявив, что «информация в СМИ искажается».

Кубанский казачий хор — государственное бюджетное научно-творческое учреждение культуры Краснодарского края. Хор существует как засчет государственных субсидий, так и от продажи билетов на концерты.

Русская служба "Би-би-си"

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