Канал «Эха Москвы» на ютьюбе взломали и удалили

При попытке открыть канал появляется сообщение «Такой канал не существует». По словам Венедиктова, «Эхо» переводит трансляции своих эфиров на другой канал, «Эхо Общество» .

«Эхо Москвы» во время эфиров ведет прямую трансляцию из студии на ютьюбе. Там же можно смотреть записи прошедших передач. На канал «Эха» подписаны 200 тысяч человек.