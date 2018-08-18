Александр Лукашенко сменил правительство Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил премьер-министром страны руководителя Банка развития Сергея Румаса. С 2014 года эту должность занимал Андрей Кобяков.

Лукашенко также сменил заместителей премьер-министра и назначил несколько новых руководителей ведомств, в том числе вместо уволенных на днях министров архитектуры и промышленности.

«У нас в правительстве <…> было так: давайте мы вот курс этот заявим, а потом будем проводить иной курс <…>. Так у меня никогда не было и не будет! То, что мы людям обещали, а правительство было создано именно под этот курс, тот курс должен и проводиться», — заявил Лукашенко.