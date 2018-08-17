Умер писатель Владимир Шаров
10:39, 17 августа 2018
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Российский писатель, лауреат «Русского Букера» Владимир Шаров умер на 67-м году жизни. Об этом сообщили в Институте перевода со ссылкой на его жену Ольгу Дунаевскую.
Сайт «Год литературы» сообщает, что в последние годы Владимир Шаров боролся с серьезным заболеванием.
Несколько недель назад вышла его новая книга, роман «Царство Агамемнона».
Владимир Шаров начал публиковаться как поэт в конце 1970-х. Свой первый роман «След в след: Хроника одного рода в мыслях, комментариях и основных датах» писатель выпустил в журнале «Урал» в 1991 году.
Шаров является автором таких произведений, как «До и во время», «Репетиции», «Старая девочка», «Будьте как дети», «Воскрешение Лазаря».
В 2014 году Шаров получил премию «Русский Букер» за роман «Возвращение в Египет».
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