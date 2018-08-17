Умер писатель Владимир Шаров

Российский писатель, лауреат «Русского Букера» Владимир Шаров умер на 67-м году жизни. Об этом сообщили в Институте перевода со ссылкой на его жену Ольгу Дунаевскую.

Михаил Метцель / ТАСС / Vida Press

Сайт «Год литературы» сообщает, что в последние годы Владимир Шаров боролся с серьезным заболеванием.

Несколько недель назад вышла его новая книга, роман «Царство Агамемнона».