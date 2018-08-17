Сотрудники центра «Э» задержали четверых участников панк-фестиваля в Подмосковье

ОВД-Инфо
13:10, 17 августа 2018
Надежный источник

Сотрудники центра «Э» задержали четверых участников музыкального панк-фестиваля «Ледокол», который проходит в Раменском районе Подмосковья. Об этом ОВД-Инфо» сообщил один из них Виктор Карпович.

Задержанных повезли в отделение полиции для дачи объяснений. По словам Карповича, прибывшие на место сотрудники центра «Э» хотели поговорить с организаторами мероприятия, но их не было на месте. В итоге эту роль на себя взяли Карпович и его друг. Полицейские сообщили им, что не дадут провести панк-фестиваль. Организаторы в соцсетях призывают участников не приезжать на мероприятие.

Фестиваль «Ледокол» с участием трех десятков российских и белорусских панк-групп должен был состояться с 17 по 19 августа.

новости

Анна Павликова с семьей после освобождения из СИЗО. Фотография

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы

партнерский материал

Как много россиян хотят сделать ремонт в этом году? В одной картинке