Московские власти запретили «Велоночь»

Meduza
15:54, 17 августа 2018
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Московские власти отказались согласовать проведение в городе «Велоночи», сообщил «Медузе» основатель проекта, историк Сергей Никитин.

Чиновники запретили мероприятие 17 августа. По словам Никитина, проекту отказал заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов. Что послужило причиной отказа, Никитин не сообщает.

«Комиссия во главе с [Ликсутовым] прошла на сороковой день после подачи первого документа от организаторов. За это время не было высказано ни единого комментария со стороны исполнительных или правоохранительных органов, которые из года в год поддерживали событие, перекрывали движение на дорогах столицы, обеспечивали безопасность просветительского мероприятия на велосипедах», — говорится в сообщении Никитина.

На момент публикации новости на сайте и в соцсетях «Велоночи» не было информации об отмене мероприятия.

В этом году «Велоночь» должна была пройти в Москве ночью 19 августа. Организаторы планировали провести экскурсию по местам, связанным с футбольными клубами «Спартак», «Локомотив», ЦСКА и «Торпедо». 

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