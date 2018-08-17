Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых актрис
Журнал Forbes представил ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых актрис.
Рейтинг возглавила Скарлетт Йоханссон, заработавшая за год 40,5 миллиона долларов. Ее доходы выросли благодаря роли Черной вдовы в фильме «Мстители: Война бесконечности» по комиксам Marvel, отмечает Forbes.
Второе место досталось Анджелине Джоли, которая заработала 28 миллионов долларов; большую часть этой суммы составил аванс за съемки в продолжении «Малефисенты».
Третью строчку заняла Дженнифер Энистон, чей годовой доход составил 19,5 миллиона долларов. Как отмечает Forbes, большую часть этой суммы актриса заработала благодаря рекламным контрактам с авиакомпанией Emirates, производителем питьевой воды Smartwater и косметическим брендом Aveeno.
В пятерку самых высокооплачиваемых актрис также попали Дженнифер Лоуренс (18 миллионов долларов) и Риз Уизерспун (16 миллионов).
Суммарно 10 самых высокооплачиваемых актрис мира заработали с июня 2017 года по июнь 2018 года 186 миллионов долларов до уплаты налогов (англ. яз.).