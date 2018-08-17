Бизнес предложил делиться персональными данными граждан без их ведома
Эксперты российских IT-компаний, операторов связи и банков разработали проект поправок в закон «О персональных данных», позволяющий без ведома граждан передавать их личную информацию на обработку сторонним компаниям.
Как сообщают «Ведомости», соответствующий документ передан фондом «Сколково» на рассмотрение в рабочую группу по нормативному регулированию цифровой экономики.
Согласно поправкам, ответственность за сохранность персональных данных будет нести компания, которая первоначально по договору с пользователем собирала его личные данные. Эта компания сможет обрабатывать данные «в целях, которые посчитает выгодными для себя», отмечает газета.
Компания будет должна уведомить гражданина, кто получил доступ к его данным. Сам пользователь также сможет подать соответствующий запрос, на который компания должна ответить в течение месяца. Однако запретить передачу данных по цепочке другим компаниям гражданин сможет, только отозвав первоначальное соглашение.
Нововведения позволили бы многопрофильному бизнесу и стартапам упростить получение согласия на обработку персональных данных, расширить спектр услуг, получить которые можно будет дистанционно, и предлагать клиентам именно то, что им интересно, рассчитывает участник обсуждения поправок.