Умерла Арета Франклин

Associated Press
14:06, 16 августа 2018
Надежный источник

В США умерла певица Арета Франклин, сообщает Associated Press со ссылкой на ее агента Гвендолин Куинн.

По словам Куинн, причиной смерти певицы стал рак поджелудочной железы.

Франклин было 76 лет.

TheMegaAgency.com / Zuma / Scanpix / LETA
Арету Франклин называли королевой соула. Наиболее известна ее композиция «Respect» 1967 года, которая считается гимном феминизма; за нее певица получила две награды «Грэмми». В 1987 году Франклин стала первой женщиной, чье имя было внесено в «Зал славы рок-н-ролла».
истории

«После Лета» — документальный фильм Кирилла Серебренникова о героях «Лета» и Ленинграде 1980-х Премьера трейлера на «Медузе»

1 минута

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы

партнерский материал

Как много россиян хотят сделать ремонт в этом году? В одной картинке