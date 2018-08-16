Умерла Арета Франклин

В США умерла певица Арета Франклин, сообщает Associated Press со ссылкой на ее агента Гвендолин Куинн.

Арету Франклин называли королевой соула. Наиболее известна ее композиция «Respect» 1967 года, которая считается гимном феминизма; за нее певица получила две награды «Грэмми». В 1987 году Франклин стала первой женщиной, чье имя было внесено в «Зал славы рок-н-ролла».