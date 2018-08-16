Россия позолотит купол кубинского Капитолия за 642 миллиона рублей

Управление делами президента России заключило контракт с подрядчиком на реставрацию Национального в Гаване. На восстановление золотого покрытия купола здания выделено 642 с половиной миллиона рублей — это деньги из федерального бюджета. Информация размещена на портале госзакупок.

Что за компания будет выполнять эти работы, неизвестно. Изданию РБК, которое обращалось в администрацию президента и «Госзагрансобственность», не удалось выяснить, кто выбран подрядчиком.

Приступить к восстановлению купола кубинского Капитолия должны в августе, а завершить работы необходимо к ноябрю 2019 года, когда Гавана будет отмечать 500 лет с момента основания.

Предполагается, что после реставрации в Капитолий вновь переедет парламент страны.