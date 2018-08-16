Пользователи нашли код Google Chrome в китайском «инновационном» браузере

The Financial Times
14:34, 16 августа 2018
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При создании китайского браузера Redcore были использованы файлы Google Chrome. Такое заимствование обнаружили пользователи. Журналисты Financial Times проверили эту информацию и подтвердили ее.

«В Redcore действительно есть элементы Chrome, но это не плагиат. Скорее, мы опираемся на достижения гиганта в наших собственных инновациях», — прокомментировала ситуацию основатель компании Гао Цзин.

Redcore утверждала, что создала китайский «инновационный» браузер, «чтобы положить конец монополии США». Инвестиции в проект составили около 60 миллионов долларов. Этим браузером пользуются Госсовет Китая, космическое агентство страны и ряд крупнейших компаний.

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