«Атлетико» в третий раз выиграл Суперкубок УЕФА

Футбольный клуб «Атлетико» из Мадрида в третий раз в своей истории стал обладателем Суперкубка УЕФА, который ежегодно разыгрывается между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы.

В матче, прошедшем вечером 15 августа в Таллине, «Атлетико» обыграл другой клуб из Мадрида «Реал» со счетом 4:2.

Основное время встречи закончилось вничью: у «Атлетико» дважды отличился Диего Коста (1-я и 79-я минуты), а у «Реала» — Карим Бензема (27-я минута) и Серхио Рамос с пенальти (63-я минута). В дополнительное время Сауль (98-я минута) и Коке (104-я минута) принесли «Атлетико» победу.