«Атлетико» в третий раз выиграл Суперкубок УЕФА
Футбольный клуб «Атлетико» из Мадрида в третий раз в своей истории стал обладателем Суперкубка УЕФА, который ежегодно разыгрывается между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы.
В матче, прошедшем вечером 15 августа в Таллине, «Атлетико» обыграл другой клуб из Мадрида «Реал» со счетом 4:2.
Основное время встречи закончилось вничью: у «Атлетико» дважды отличился Диего Коста (1-я и 79-я минуты), а у «Реала» — Карим Бензема (27-я минута) и Серхио Рамос с пенальти (63-я минута). В дополнительное время Сауль (98-я минута) и Коке (104-я минута) принесли «Атлетико» победу.
🏆 CHAMPIONS!!! 🏆#SuperCup pic.twitter.com/RoZ0QjUjEu— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 15, 2018
«Атлетико» трижды играл в матчах за Суперкубок УЕФА и ни разу не проигрывал. Ранее мадридский клуб выигрывал этот трофей в 2010 и 2012 годах.
«Реал», который по окончанию прошлого сезона покинули тренер Зинедин Зидан и лидер команды Криштиану Роналду, выигрывал Суперкубок УЕФА четыре раза.