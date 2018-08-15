Василий Уткин получил от Первого канала 783 тысячи рублей за комментирование одного матча ЧМ. Он отдаст их на благотворительность
Комментатор Василий Уткин сообщил, что Первый канал выплатил ему гонорар в 783 тысячи рублей за работу на чемпионате мира по футболу, где он прокомментировал только один матч.
Уткин также подтвердил, что, как и говорил ранее, все полученные деньги отправит в Фонд содействия решению проблем аутизма в России «Выход». Он отметил, что во время чемпионата «еще немножко заработал на ютьюбе», поэтому в общей сложности передаст фонду миллион рублей.
Перед чемпионатом мира предполагалось, что Уткин будет комментировать игры на протяжении всего турнира, однако 19 июня (через пять дней после старта ЧМ) он объявил, что прекращает сотрудничество с телеканалом. Уткин успел прокомментировать только матч Испания — Португалия.
Причины окончания сотрудничества официально не назывались. Появлялись предположения, что Уткина могли уволить из-за поста про оппозиционера Алексея Навального или же из-за недовольства тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова.