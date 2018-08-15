Василий Уткин получил от Первого канала 783 тысячи рублей за комментирование одного матча ЧМ. Он отдаст их на благотворительность

Комментатор Василий Уткин сообщил, что Первый канал выплатил ему гонорар в 783 тысячи рублей за работу на чемпионате мира по футболу, где он прокомментировал только один матч.

Уткин также подтвердил, что, как и говорил ранее, все полученные деньги отправит в Фонд содействия решению проблем аутизма в России «Выход». Он отметил, что во время чемпионата «еще немножко заработал на ютьюбе», поэтому в общей сложности передаст фонду миллион рублей.