В России впервые за несколько лет снизилось число кинозалов

Коммерсант
07:39, 15 августа 2018
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В январе-июле 2018 года впервые за несколько лет количество закрытых залов в кинотеатрах превысило число открытых, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на исследование «Невафильм Research». По состоянию на 1 августа в России открылся 71 кинотеатр со 133 залами, а закрылись 57 со 143 залами. В 2015-2017 годах число открытых кинозалов стабильно превышало количество закрытых.

Больше всего залов закрылось в киносети «Люксор», которой грозит процедура банкротства. За год число кинотеатров сети снизилось с 23 до 17, а число залов — со 158 до 129.

В объединенной сети «Синема Парка» и «Формулы кино» говорят, что после окончания сроков аренды закрыли два кинотеатра «Прага» и «Витязь». Другие залы закрывали временно, но они также попали в статистику.

Часть кинотеатров закрылась из-за нарушения правил пожарной безопасности, которые нашли во время проверок МЧС, проведенных после пожара в Кемерово. 

Сборы кинотеатров за июнь-июль 2018 года стали худшими с 2014 года — они сократились на 15,9%, до 7,4 миллиарда рублей. В январе-июле сборы упали на 8,3% по сравнению с таким же периодом 2017 года, а посещаемость — на 8,6%.
Как заявил «Коммерсанту» глава сети «Тетерин фильм» Олег Тетерин, летние сборы стали худшими за несколько лет из-за пожара в Кемерово, чемпионата мира по футболу и жаркой погоды.
Несколько крупных сетей кинотеатров, в том числе объединенная сеть Александра Мамута («Формула кино» и «Синема парк»), а также «Киномакс» в последние месяцы сильно задерживают платежи кинопрокатчикам, пишут «Ведомости» со ссылкой на участников рынка. Речь идет о долге в несколько сотен миллионов рублей.

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