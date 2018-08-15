В России впервые за несколько лет снизилось число кинозалов

В январе-июле 2018 года впервые за несколько лет количество закрытых залов в кинотеатрах превысило число открытых, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на исследование «Невафильм Research». По состоянию на 1 августа в России открылся 71 кинотеатр со 133 залами, а закрылись 57 со 143 залами. В 2015-2017 годах число открытых кинозалов стабильно превышало количество закрытых.

Больше всего залов закрылось в киносети «Люксор», которой грозит процедура банкротства. За год число кинотеатров сети снизилось с 23 до 17, а число залов — со 158 до 129.

В объединенной сети «Синема Парка» и «Формулы кино» говорят, что после окончания сроков аренды закрыли два кинотеатра «Прага» и «Витязь». Другие залы закрывали временно, но они также попали в статистику.

Часть кинотеатров закрылась из-за нарушения правил пожарной безопасности, которые нашли во время , проведенных после пожара в Кемерово.