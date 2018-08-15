В Крыму прекращен выпуск карт Visa и MasterCard

Генбанк — единственный на территории Крыма, выпускавший карты Visa и MasterCard, объявил о полном переходе на платежную систему «Мир».

14 августа, сообщили ТАСС представители Генбанка, была завершена замена карт Visa и MasterCard, выпущенных этой кредитной организацией, на карты «Мир». Выпущенные Генбанком карты Visa и MasterCard, которые не были заменены на «Мир», больше не обслуживаются, заявили в кредитной организации.

Карты Visa и MasterCard, выпущенные другими российскими банками, продолжают обслуживаться в банкоматах Генбанка, добавили представители банка.

В колл-центре Генбанка агентству Reuters сообщили, что отказ от карт Visa и MasterCard связан с введенными в 2014 году санкциями. Почему обслуживание карт было решено прекратить лишь сейчас, в банке не пояснили.