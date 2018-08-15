В Крыму прекращен выпуск карт Visa и MasterCard

ТАСС
07:25, 15 августа 2018
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Генбанк — единственный на территории Крыма, выпускавший карты Visa и MasterCard, объявил о полном переходе на платежную систему «Мир».

14 августа, сообщили ТАСС представители Генбанка, была завершена замена карт Visa и MasterCard, выпущенных этой кредитной организацией, на карты «Мир». Выпущенные Генбанком карты Visa и MasterCard, которые не были заменены на «Мир», больше не обслуживаются, заявили в кредитной организации.

Карты Visa и MasterCard, выпущенные другими российскими банками, продолжают обслуживаться в банкоматах Генбанка, добавили представители банка.

В колл-центре Генбанка агентству Reuters сообщили, что отказ от карт Visa и MasterCard связан с введенными в 2014 году санкциями. Почему обслуживание карт было решено прекратить лишь сейчас, в банке не пояснили.

В декабре 2014 года США запретили своим компаниями вести бизнес и инвестировать в предприятия Крыма. После этого платежные системы Visa и MasterCard объявили о прекращении работы на полуострове.
Однако карты международных платежных систем продолжили работать в Крыму после того, как Visa и MasterCard перевели внутрироссийские транзакции в Национальную систему платежных карт (НСПК), созданную в 2015 году.
Генбанк входит в группу «Россия». Банк «Россия» и его крупнейший акционер Юрий Ковальчук находятся под санкциями с марта 2014 года.

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