Twitter временно заблокировал конспиролога Алекса Джонса. Ранее то же самое сделали Apple, Facebook и YouTube

Twitter на неделю заблокировал аккаунт американского конспиролога, создателя сайта InfoWars , сообщает The New York Times.

Поводом для блокировки стал твит, в котором Джонс дал ссылку на видео с призывом «держать винтовки наготове», что нарушает запрет Twitter на подстрекательство к насилию.

Во время блокировки Джонс не сможет постить и репостить записи со своего персонального аккаунта; при этом аккаунт проекта InfoWars не был заблокирован, отмечает The New York Times.