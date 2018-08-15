Twitter временно заблокировал конспиролога Алекса Джонса. Ранее то же самое сделали Apple, Facebook и YouTube

The New York Times
13:52, 15 августа 2018
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Twitter на неделю заблокировал аккаунт американского конспиролога, создателя сайта InfoWars Алекса Джонса, сообщает The New York Times.

Поводом для блокировки стал твит, в котором Джонс дал ссылку на видео с призывом «держать винтовки наготове», что нарушает запрет Twitter на подстрекательство к насилию.

Во время блокировки Джонс не сможет постить и репостить записи со своего персонального аккаунта; при этом аккаунт проекта InfoWars не был заблокирован, отмечает The New York Times.

Twitter не заблокировал аккаунт мистера Джонса окончательно <…>. Политика компании предусматривает кратковременную блокировку за неоднократные нарушения правил, но Twitter отказался уточнить, после какого количества нарушений аккаунт мистера Джонса заблокируют навсегда (англ. яз.).

The New York Times
Технологические компании с начала 2018 года стали ограничивать деятельность Алекса Джонса из-за разжигания ненависти. Apple изъяла из iTunes все выпуски связанных с ним подкастов, YouTube — его канал с 33 тысячами роликов, Facebook удалил публичные страницы ведущего и проекта InfoWars.
Twitter не предпринял никаких действий против Джонса; представители соцсети заявили, что для этого не было оснований. Это вызвало критику со стороны пользователей сервиса, которые нашли несколько твитов Джонса, нарушающих правила соцсети. Twitter потребовал от Джонса удалить их.

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