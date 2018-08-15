Twitter временно заблокировал конспиролога Алекса Джонса. Ранее то же самое сделали Apple, Facebook и YouTube
Twitter на неделю заблокировал аккаунт американского конспиролога, создателя сайта InfoWars Алекса Джонса, сообщает The New York Times.
Поводом для блокировки стал твит, в котором Джонс дал ссылку на видео с призывом «держать винтовки наготове», что нарушает запрет Twitter на подстрекательство к насилию.
Во время блокировки Джонс не сможет постить и репостить записи со своего персонального аккаунта; при этом аккаунт проекта InfoWars не был заблокирован, отмечает The New York Times.
Twitter не заблокировал аккаунт мистера Джонса окончательно <…>. Политика компании предусматривает кратковременную блокировку за неоднократные нарушения правил, но Twitter отказался уточнить, после какого количества нарушений аккаунт мистера Джонса заблокируют навсегда (англ. яз.).