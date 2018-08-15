Штаб Трампа подал в суд на бывшую помощницу президента, написавшую о нем книгу

Избирательный штаб президента США Дональда Трампа подал в Американскую арбитражную ассоциацию в Нью-Йорке иск к бывшему директору по коммуникациям Белого дома Омаросе Маниголт Ньюман. Команда Трампа обвиняет ее в нарушении договора о неразглашении, заключенного в ходе избирательной кампании 2016 года.

Маниголт Ньюман сообщила, что не подписывала соглашение о конфиденциальности, когда начала работать в Белом доме. При этом остается неясным, подписывала ли она договор, когда присоединилась к кампании Трампа. «Меня не заставят замолчать», — сказала бывший помощник президента США.