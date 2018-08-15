Против пресс-секретаря Пентагона начато расследование. Она якобы требовала от подчиненных сдавать ее вещи в химчистку и покупать колготки

Генеральный инспектор Минобороны США начал внутреннее расследование в отношении пресс-секретаря Пентагона Даны Уайт, на которую пожаловались ее подчиненные. Ее подозревают в злоупотреблении служебными полномочиями в личных целях, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Главный пресс-секретарь Пентагона находится под следствием в течение нескольких недель. Сотрудники Уайт говорят, что та требовала, чтобы они сдавали ее вещи в химчистку, приносили обеды из столовой, ездили в за снеками и колготками, подвозили ее на работу в снежные дни, заполняли финансовые документы и планировали ее визиты к визажисту и парикмахеру.

Источники CNN отметили, что некоторые сотрудники выполняли поручения добровольно, поскольку считали, что Уайт слишком занята в рабочее время.

Сотрудники выполняли личные поручения Уайт как минимум до мая 2018 года. В этом месяце несколько человек пожаловались на пресс-секретаря, после чего их перевели на другие должности. Сотрудники заявили, что подверглись репрессиям из-за своих жалоб.

Генеральный инспектор Пентагона и Дана Уайт отказались от комментариев.