Против пресс-секретаря Пентагона начато расследование. Она якобы требовала от подчиненных сдавать ее вещи в химчистку и покупать колготки

CNN
10:30, 15 августа 2018
Требует подтверждения

Генеральный инспектор Минобороны США начал внутреннее расследование в отношении пресс-секретаря Пентагона Даны Уайт, на которую пожаловались ее подчиненные. Ее подозревают в злоупотреблении служебными полномочиями в личных целях, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Главный пресс-секретарь Пентагона находится под следствием в течение нескольких недель. Сотрудники Уайт говорят, что та требовала, чтобы они сдавали ее вещи в химчистку, приносили обеды из столовой, ездили в аптеку за снеками и колготками, подвозили ее на работу в снежные дни, заполняли финансовые документы и планировали ее визиты к визажисту и парикмахеру.

Источники CNN отметили, что некоторые сотрудники выполняли поручения добровольно, поскольку считали, что Уайт слишком занята в рабочее время.

Сотрудники выполняли личные поручения Уайт как минимум до мая 2018 года. В этом месяце несколько человек пожаловались на пресс-секретаря, после чего их перевели на другие должности. Сотрудники заявили, что подверглись репрессиям из-за своих жалоб.

Генеральный инспектор Пентагона и Дана Уайт отказались от комментариев.

Дана Уайт стала пресс-секретарем Пентагона в апреле 2017 года. Она подчиняется непосредственно министру обороны Джеймсу Мэттису.
Этические стандарты Пентагона гласят, что «должностное лицо министерства обороны не может приказывать или просить подчиненных использовать служебное время, чтобы выполнить какие-либо действия, кроме официальных».
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