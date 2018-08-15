«АвтоВАЗ» даст 10 миллиардов рублей в долг Renault

«АвтоВАЗ» выдаст компании заем в 10 миллиардов рублей до марта 2023 года. Договор, условия и цели которого не раскрываются, уже заключен, сообщает газета «Ведомости».

«Ведомости» отмечают, что это первый случай, когда «АвтоВАЗ» дает кредит структурам своих акционеров. Ранее российский автопроизводитель только сам получал от них кредиты.