«АвтоВАЗ» даст 10 миллиардов рублей в долг Renault
«АвтоВАЗ» выдаст компании Renault Finance заем в 10 миллиардов рублей до марта 2023 года. Договор, условия и цели которого не раскрываются, уже заключен, сообщает газета «Ведомости».
«Ведомости» отмечают, что это первый случай, когда «АвтоВАЗ» дает кредит структурам своих акционеров. Ранее российский автопроизводитель только сам получал от них кредиты.
В 2018 году «АвтоВАЗ» впервые за шесть лет получил чистую прибыль — по итогам первых шести месяцев она составила около трех миллиардов рублей.
Улучшение финансовых показателей «АвтоВАЗа» связано с ростом продаж его продукции и реализацией программы финансового оздоровления. Программа была разработана после того, как в 2015 году «АвтоВАЗ» получил рекордный убыток в 74 миллиарда рублей.