Жителю Югры по ошибке выдали в банке 400 тысяч рублей. Полиция обвинила его в краже

Управление МВД по ХМАО
09:45, 14 августа 2018
Надежный источник

Безработный из города Урай Ханты-Мансийского автономного округа стал фигурантом уголовного дела о краже из-за ошибки кассира банка. Об этом сообщила полиция Югры.

Мужчина безуспешно пытался снять 400 рублей со своей карты в банкомате, а затем обратился в кассу, где ему по невнимательности выдали 400 тысяч. Сообщать об ошибке он не стал — вместо этого пошел в магазин, купил алкоголь на 600 рублей, а остальные деньги спрятал в диване.

Позже представитель банка обратился в полицию с заявлением о хищении. Мужчину, получившего 400 тысяч рублей, быстро нашли. У него изъяли деньги и завели на него уголовное дело по статье «Кража». Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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