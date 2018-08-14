Вена признана самым комфортным городом для жизни

Столица Австрии заняла первое место в ежегодном рейтинге самых удобных для жизни городов мира, который составляет исследовательское подразделение группы The Economist.

Вена сместила с первого места австралийский Мельбурн, который семь лет подряд занимал верхнюю строчку рейтинга. В этот раз Мельбурн стал вторым.

Третье место заняла японская Осака, за ней расположился канадский Калгари. Замыкает пятерку самых комфортных городов для жизни, по версии The Economist, Сидней.

Наименее комфортным городом для жизни составители рейтинга назвали столицу Сирии — Дамаск.