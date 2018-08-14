Сын замглавы аппарата правительства России Денис Логинов, ранее возглавлявший московское отделение движения « », является владельцем и идеологом организации «Верум», позиционирующей себя как общество защиты прав усопших.

Организация действует с конца 2016 года — она была источником многих негативных новостей о похоронных бюро. Эти новости «Верум» получает, размещая объявления в соцсетях о покупке видео с противоправными действиями работников ритуальных агентств.

Как рассказали «Медузе» знакомый Логинова и несколько собеседников в ритуальном бизнесе, основная цель «Верума» — стать всероссийским общественным контролером ритуального бизнеса. В самой организации утверждают, что зарабатывают на юридических консультациях людей, у которых возникли проблемы при организации похорон.

«Медуза» также выяснила, что отец владельца «Верума» Андрей Логинов лоббировал принятие нового законопроекта о погребении, разработанного федеральным министерством строительства и ЖКХ.

Подробнее об организации «Верум» — и о том, как вообще устроен рынок похоронных услуг в России, — читайте в расследовании Ивана Голунова.