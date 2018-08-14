Участник «Оккупай-педофиляй» занялся проверками похоронного бизнеса. Его отец — чиновник правительства — лоббировал закон о погребении

Meduza
06:01, 14 августа 2018
Надежный источник

Сын замглавы аппарата правительства России Денис Логинов, ранее возглавлявший московское отделение движения «Реструкт», является владельцем и идеологом организации «Верум», позиционирующей себя как общество защиты прав усопших.

Организация действует с конца 2016 года — она была источником многих негативных новостей о похоронных бюро. Эти новости «Верум» получает, размещая объявления в соцсетях о покупке видео с противоправными действиями работников ритуальных агентств. 

Как рассказали «Медузе» знакомый Логинова и несколько собеседников в ритуальном бизнесе, основная цель «Верума» — стать всероссийским общественным контролером ритуального бизнеса. В самой организации утверждают, что зарабатывают на юридических консультациях людей, у которых возникли проблемы при организации похорон.

«Медуза» также выяснила, что отец владельца «Верума» Андрей Логинов лоббировал принятие нового законопроекта о погребении, разработанного федеральным министерством строительства и ЖКХ.

Подробнее об организации «Верум» — и о том, как вообще устроен рынок похоронных услуг в России, — читайте в расследовании Ивана Голунова.
Подкасты
Как помогать родителям? И когда принимать помощь от них?
34 минуты

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы